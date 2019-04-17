Новини 17 квітня: теракти, дебати, ціни на газ

СБУ затримала 7 спецслужбовців РФ, які вчиняли в Україні теракти, команди Порошенка та Зеленського готуються до дебатів, "Нафтогаз" може підняти ціну на газ для населення на 15% — новини, які були актуальні 17 квітня.

Про теракти

Силовики затримали сімох осіб зі складу диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб Росії та ще одну людину, яка сприяла злочинам на території України.

"Одна з таких груп 27 червня 2017 року вчинила терористичний акт в результаті якого загинув генерал військової розвідки Максим Шаповал. За аналогічним сценарієм 4 квітня 2019 року під час спроби закладання вибухового пристрою під автомобіль українського військового розвідника стався самопідрив. В результаті цього самопідриву виконавець, він же керівник російської диверсійно терористичної групи отримав важкі тілесні ушкодження", - розповів голова СБУ Василь Грицак.

Про дебати

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що через велику кількість охочих забронювати квитки на його дебати з Петром Порошенком стаються перебої у роботі квиткового сервісу.

Тим часом, команда Порошенка пропонує збільшити час для дебатів та розмістити прибічників двох кандидатів у президенти у різних секторах стадіону в цілях безпеки.

Ще представник Порошенка у ЦВК просить Комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК "Олімпійський" та на "Суспільному".

Також представників штабів кандидатів у президенти чекають у Міністерстві внутрішніх справ для напрацювання остаточної схеми проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

Про ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" звернувся до уряду з проханням скасувати Положення про покладення спеціальних обов’язків, бо інакше компанія буде змушена з 1 травня підняти ціну на газ для населення на 15%.

Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставку глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва в разі відмови компанії знизити до 24 квітня 2019 року ціну на газ.

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