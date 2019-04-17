Новости 17 апреля: теракты, дебаты, цены на газ

СБУ задержала 7 спецслужащих РФ, которые совершали в Украине теракты, команды Порошенко и Зеленского готовятся к дебатам, "Нафтогаз" может поднять цену на газ для населения на 15% – новости, которые были актуальны 17 апреля.

О терактах

Силовики задержали семь человек из состава диверсионно-разведывательной террористической группы спецслужб России и еще одного человека, который способствовал преступлениям на территории Украины.

"Одна из таких групп 27 июня 2017 года совершила террористический акт, в результате которого погиб генерал военной разведки Максим Шаповал. По аналогичному сценарию 4 апреля 2019 года при попытке закладки взрывного устройства под автомобиль украинского военного разведчика произошел самоподрыв. В результате этого самоподрыва исполнитель, он же руководитель российской диверсионно-террористической группы, получил тяжелые телесные повреждения", - рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

О дебатах

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих забронировать билеты на его дебаты с Петром Порошенко происходят перебои в работе билетного сервиса.

Тем временем, команда Порошенко предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в различных секторах стадиона в целях безопасности.

Еще представитель Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы президент успел принять участие в дебатах на НСК "Олимпийский" и на "Суспильном".

Также представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

О ценах на газ

НАК "Нафтогаз Украины" обратился к правительству с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей, иначе компания будет вынуждена с 1 мая поднять цену на газ для населения на 15%.

Тем временем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует отставку главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ.

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