Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що Україна не змінить свій зовнішньополітичний курс не залежно від того, хто очолить державу.

Про це голова міністерства розповів в інтерв’ю CNBC.

"Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці. Українське суспільство просто не дозволить нікому зійти з основного напрямку української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шляхи до ЄС і НАТО", - висловив упевненість Клімкін.

За його словами, у відносинах між Україною та Росією з новим президентом змін теж чекати не варто.

"Якщо ви поговорите з людьми на вулицях, це назавжди. Мова йде про наш менталітет, про нашу історію, про нас - українців. Україна продовжить рух до трансатлантичної спільноти, в напрямку НАТО, ЄС. Можуть бути деякі відмінності, тимчасові рамки, техніки але з точки зору стратегії це вирішено на сто відсотків", - заявив він.

Нагадаємо:

У партії Ангели Меркель чекають більше конкретики від Зеленського до другого туру.

За даними опрацювання 98,55% протоколів, у першому турі виборів президента Володимир Зеленський набирає майже в два рази більше голосів, ніж Петро Порошенко. Так, шоумен набрав 30,24% голосів, а чинний президент – 15,92%.

Європейська правда