Голова МЗС Британії – Зеленському: Тепер ви будете "слугою народу"

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Понеділок, 22 квітня 2019, 11:05

Велика Британія продовжує підтримувати Україну й сподівається на співпрацю з Володимиром Зеленським, який перемагає на виборах президента України.

Про це заявив у Twitter голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант, реагуючи на попередні результати другого туру виборів.

"Вітаю Володимира Зеленського та Зе Команду з успіхом на виборах. Ви зараз справді будете слугою народу", – написав він.

"Ми очікуємо на співпрацю, оскільки Об'єднане Королівство продовжує підтримувати Україну, її обраний євроатлантичний курс, процес реформ та безпеку", – заявив Гант.

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.
  • За даними підрахунку 96.16% протоколів, шоумен і артист Володимир Зеленський набирає 73.14%, а чинний президент і дипломат Петро Порошенко – 24.53%.
  • Інавгурація новообраного президента повинна відбутися максимум до 3 червня.

Теми: Зеленський вибори президента 2019 Велика Британія
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