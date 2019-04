Голова МЗС Британії – Зеленському: Тепер ви будете "слугою народу"

Велика Британія продовжує підтримувати Україну й сподівається на співпрацю з Володимиром Зеленським, який перемагає на виборах президента України.

Про це заявив у Twitter голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант, реагуючи на попередні результати другого туру виборів.

"Вітаю Володимира Зеленського та Зе Команду з успіхом на виборах. Ви зараз справді будете слугою народу", – написав він.

"Ми очікуємо на співпрацю, оскільки Об'єднане Королівство продовжує підтримувати Україну, її обраний євроатлантичний курс, процес реформ та безпеку", – заявив Гант.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security