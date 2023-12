Глава МИД Великобритании – Зеленскому: Теперь вы будете "слугой народа"

Великобритания продолжает поддерживать Украину и надеется на сотрудничество с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины.

Об этом заявил в Twitter глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, реагируя на предварительные результаты второго тура выборов.

"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе Команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете слугой народа", – написал он.

"Мы ожидаем сотрудничества, поскольку Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность", – заявил Хант.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security