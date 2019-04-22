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Глава МИД Великобритании – Зеленскому: Теперь вы будете "слугой народа"

Понедельник, 22 апреля 2019, 11:05

Великобритания продолжает поддерживать Украину и надеется на сотрудничество с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины.

Об этом заявил в Twitter глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, реагируя на предварительные результаты второго тура выборов.

"Поздравляю Владимира Зеленского и Зе Команду с успехом на выборах. Вы сейчас действительно будете слугой народа", – написал он.

"Мы ожидаем сотрудничества, поскольку Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, ее избранный евроатлантический курс, процесс реформ и безопасность", – заявил Хант.

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила 62,07%.
  • По данным подсчета 96,16% протоколов, шоумен и артист Владимир Зеленский набирает 73,14%, а действующий президент и дипломат Петр Порошенко – 24,53%.
  • Инаугурация новоизбранного президента должна состояться максимум до 3 июня.

Темы: Зеленскийвыборы президента 2019Великобритания
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