Надії Савченко сподобалася програма Зеленського
Народний депутат Надія Савченко поділяє положення передвиборчої програми Володимира Зеленського і поки не збирається бути в опозиції до нього.
Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, куди прийшла вперше після майже року перебування під вартою і звільнення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На запитання, чи підтримає вона нового президента, чи буде в опозиції, Савченко сказала: "Я побачила, що всі старі політичні сили вміють працювати лише так: або домовилися – і в коаліції, або не домовилися – і в опозиції, без домовленостей".
"Я не буду ставати в опозицію. Мені достатньо було прочитати програму кандидата. Багато пунктів – це ті, про які я заявляла три роки тому", – сказала нардеп.
"Я побачила у програмі Зеленського те, що має бути. Я вважаю, що це треба підтримати", – заявила Савченко.
При цьому вона готова бути опонентом у деяких дискусійних питаннях.
Савченко, яка прийшла в парламент вперше з березня 2018 року, коли її взяли під варту, повідомила, що входить у курс справ, зокрема працює над мовним законопроектом, який парламент розглядає зараз.
"Щодо мого майбутнього в цьому парламенті – буду продовжувати працювати народним депутатом, оскільки я давала присягу українському народу. Щодо подальшого політичного майбутнього – так, я залишуся в політиці. Я буду не одна. У мене є моя команда", – сказала нардеп.
Савченко заявила, що збирається брати участь у наступних парламентських виборах зі своєю політичною силою "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".
Нагадаємо
- 16 квітня Надію Савченко та Володимира Рубана, підозрюваних в організації теракту, випустили з-під варти, оскільки термін арешту закінчився, а суд не продовжив його.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують намір повалити конституційний лад та захопити державну владу, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до теракту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко звинувачення відкидала і пройшла поліграф.