Надії Савченко сподобалася програма Зеленського

Народний депутат Надія Савченко поділяє положення передвиборчої програми Володимира Зеленського і поки не збирається бути в опозиції до нього.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, куди прийшла вперше після майже року перебування під вартою і звільнення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи підтримає вона нового президента, чи буде в опозиції, Савченко сказала: "Я побачила, що всі старі політичні сили вміють працювати лише так: або домовилися – і в коаліції, або не домовилися – і в опозиції, без домовленостей".

"Я не буду ставати в опозицію. Мені достатньо було прочитати програму кандидата. Багато пунктів – це ті, про які я заявляла три роки тому", – сказала нардеп.

"Я побачила у програмі Зеленського те, що має бути. Я вважаю, що це треба підтримати", – заявила Савченко.

При цьому вона готова бути опонентом у деяких дискусійних питаннях.

Савченко, яка прийшла в парламент вперше з березня 2018 року, коли її взяли під варту, повідомила, що входить у курс справ, зокрема працює над мовним законопроектом, який парламент розглядає зараз.

"Щодо мого майбутнього в цьому парламенті – буду продовжувати працювати народним депутатом, оскільки я давала присягу українському народу. Щодо подальшого політичного майбутнього – так, я залишуся в політиці. Я буду не одна. У мене є моя команда", – сказала нардеп.

Савченко заявила, що збирається брати участь у наступних парламентських виборах зі своєю політичною силою "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

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