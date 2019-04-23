Надежде Савченко понравилась программа Зеленского

Народный депутат Надежда Савченко разделяет положения предвыборной программы Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, куда пришла впервые после почти года пребывания под стражей и освобождения, сообщает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции, Савченко сказала: "Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей".

"Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад", – сказала нардеп.

"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать", – заявила Савченко.

При этом она готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.

Савченко, которая пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который парламент рассматривает сейчас.

"Относительно моего будущего в этом парламенте – буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего политического будущего – да, я останусь в политике. Я буду не одна. У меня есть моя команда", – сказала нардеп.

Савченко заявила, что намерена участвовать в следующих парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Напомним: