Надежде Савченко понравилась программа Зеленского
Народный депутат Надежда Савченко разделяет положения предвыборной программы Владимира Зеленского и пока не собирается быть в оппозиции к нему.
Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, куда пришла впервые после почти года пребывания под стражей и освобождения, сообщает "Интерфакс-Украина".
На вопрос, поддержит ли она нового президента или будет в оппозиции, Савченко сказала: "Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились – и в коалиции, или не договорились – и в оппозиции. Без договоренностей".
"Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты – это те, о которых я заявляла три года тому назад", – сказала нардеп.
"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, что это надо поддержать", – заявила Савченко.
При этом она готова быть оппонентом в некоторых дискуссионных вопросах.
Савченко, которая пришла в парламент впервые с марта 2018 года, когда ее взяли под стражу, сообщила, что входит в курс дел, в частности работает над языковым законопроектом, который парламент рассматривает сейчас.
"Относительно моего будущего в этом парламенте – буду продолжать работать народным депутатом, поскольку я давала присягу украинскому народу. Относительно дальнейшего политического будущего – да, я останусь в политике. Я буду не одна. У меня есть моя команда", – сказала нардеп.
Савченко заявила, что намерена участвовать в следующих парламентских выборах со своей политической силой "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Напомним:
- 16 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана, подозреваемых в организации теракта, выпустили из-под стражи, поскольку срок ареста истек, а суд не продлил его.
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют намерение свергнуть конституционный строй и захватить государственную власть, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к теракту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко обвинения отвергала и прошла полиграф.