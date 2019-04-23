Савченко прийшла в Раду
Нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла у Верховну Раду 23 квітня.
Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" у Тwitter.
Вона відмовилась відповідати на питання журналістів, зазначивши, що "обов'язково буде брифінг десь приблизно о 10 годині".
Журналісти все ж ішли за Савченко, намагаючись отримати хоч якісь коментарі. Один з операторів підскочив просто під ноги нардепу, тому вона мало його не збила.
"Я хочу дуже вас уберегти. Я не хочу щоб ви зараз були травмовані. Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало. Але, будь ласка, не травмуйте себе зараз, не вбийтеся. Всіх зі святами!", - сказала Савченко і пішла
Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.
Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM
"Чесно" відзначає, що Савченко також заявила, що буде брати участь у парламентських виборах.
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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко
Нагадаємо:
- Надію Савченко затримали 22 березня 2018 року у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченкоінкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організаціютерактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона пройшла тестування наполіграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
- 16 квітня Савченко випустили з-під варти, оскільки минув термін запобіжного заходу.