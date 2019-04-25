Новини 25 квітня: Закон про мову, Зеленський проти ЦВК, зменшення облікової ставки

Народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента — новини, які були актуальні 25 квітня.

Про закон про мову

Народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.

Закон закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.

"Дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів", – зазначається в документі.

Крім того, закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Президент Петро Порошенко заявив, що дякує російськомовним громадянам за те, що з розумінням ставляться до необхідності підтримки української мови і пообіцяв поважати права людей, які говорять російською або іншими мовами.

Переможець виборів президента шоумен Володимир Зеленський заявляє, що після вступу на посаду проаналізує закон про українську мову на предмет дотримання усіх прав громадян.

Більше – у нашому тексті.

Про Зеленського

Зеленський звинуватив Центрвиборчком у затягуванні оголошення результатів виборів президента.

У ЦВК відповіли, що, гідно з законом, у них є 10 днів для встановлення результату і станом на 25 квітня ЦВК приймає протоколи від окружних виборчих комісій з "безпрецедентною швидкістю".

А речник передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков стверджує, що новий президент не буде здавати територію і громадян України Росії.

Про облікову ставку

Національний банк ухвалив рішення знизити облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних.

"Наразі стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі 5% дає змогу Національному банку розпочати цикл зниження облікової ставки. Разом з тим правління бачить ризики, реалізація яких може стати цьому на заваді", - заявив на прес-брифінгу голова НБУ Яків Смолій.

Про томос

Верховний суд закрив провадження у справі щодо надання томосу про автокефалію Православній церкві України.

Про інші важливі новини

Жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть у Росію.

Заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.

Президент Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин провели двогодинну зустріч тет-а-тет, під час якої обговорили відносини двох країн і кроки для поліпшення ситуації на Корейському півострові.

Білорусь частково відновила поставки дизельного пального і бензину в Україну і Польщу.