Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 25 апреля: Закон о языке, Зеленский против ЦИК, уменьшение учетной ставки

Четверг, 25 апреля 2019, 21:24

Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента – новости, которые были актуальны 25 апреля.

О законе о языке

Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.

Президент Петр Порошенко заявил, что благодарит русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.

Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

Больше – в нашем тексте.

О Зеленском

Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.

В ЦИК ответили, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

А спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.

Об учетной ставке

Национальный банк принял решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.

"Сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правление видит риски, реализация которых может этому помешать", - заявил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.

О томосе

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

О других важных новостях

Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке.

Беларусь частично возобновила поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствоЗеленскийЦИКтомос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
законодательство
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Чешский парламент провел дебаты по оформлению отношений однополых пар
Последние новости
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
Все новости...
Реклама: