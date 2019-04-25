Новости 25 апреля: Закон о языке, Зеленский против ЦИК, уменьшение учетной ставки

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Четверг, 25 апреля 2019, 21:24

Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента – новости, которые были актуальны 25 апреля.

О законе о языке

Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.

Президент Петр Порошенко заявил, что благодарит русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.

Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.

Больше – в нашем тексте.

О Зеленском

Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.

В ЦИК ответили, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".

А спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.

Об учетной ставке

Национальный банк принял решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.

"Сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правление видит риски, реализация которых может этому помешать", - заявил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.

О томосе

Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

О других важных новостях

Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке.

Беларусь частично возобновила поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.

Украинская правда

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Темы: законодательство Зеленский ЦИК томос
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