Новости 25 апреля: Закон о языке, Зеленский против ЦИК, уменьшение учетной ставки
Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента – новости, которые были актуальны 25 апреля.
О законе о языке
Народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
Публичное унижение или пренебрежение к украинскому языку будет основанием для привлечения к юридической ответственности.
"Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов", – отмечается в документе.
Президент Петр Порошенко заявил, что благодарит русскоязычных граждан за то, что с пониманием относятся к необходимости поддержки украинского языка и пообещал уважать права людей, которые говорят на русском или других языках.
Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский заявляет, что после вступления в должность проанализирует закон об украинском языке на предмет соблюдения всех прав граждан.
Больше – в нашем тексте.
О Зеленском
Владимир Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
В ЦИК ответили, что, согласно закону, у них есть 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля ЦИК принимает протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
А спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков утверждает, что новый президент не будет сдавать территорию и граждан Украины России.
Об учетной ставке
Национальный банк принял решение снизить учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых.
"Сейчас устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% позволяет Национальному банку начать цикл снижения учетной ставки. Вместе с тем правление видит риски, реализация которых может этому помешать", - заявил на пресс-брифинге глава НБУ Яков Смолий.
О томосе
Верховный суд закрыл производство по делу о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
О других важных новостях
Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию.
Заместитель генерального прокурора Евгений Енин написал заявление об отставке.
Беларусь частично возобновила поставки дизельного топлива и бензина в Украину и Польшу.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двухчасовую встречу тет-а-тет, в ходе которой обсудили отношения двух стран и шаги для улучшения ситуации на Корейском полуострове.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"