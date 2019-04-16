Луценко про звільнення Савченко і Рубана: Судова система тяжко хвора
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що судова система в Україні тяжко хвора, прокоментувавши звільнення з під варти, підозрюваних в організації теракту, нардепа Надії Савченко та її спільника Володимира Рубана.
Свою реакцію він опублікував 16 квітня у Facebook.
"Справа Савченко - Рубана 28.01.2019 була направлена в суд з обвинувальним актом. Тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (вірніше - його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу - виключна компетенція суду", - написав він.
За словами генпрокурора, звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення.
"ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої "ДНР" для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", - додав Луценко.
Водночас генпрокурор констатував, що ряд деяких резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушує визнати: судова система тяжко хвора.
Луценко також назвав три причини такої "хвороби" судової системи.
"Причина перша - дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить в ВР.
Причина друга - критично мала кількість суддів в судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть 1 судді призводить до передачі справи в інший суд. "Футбол" зміни судів у справі Савченко - Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд - Чернігівський районний - Чернігівський апеляційний - Верховний суд - Солом‘янський районний - Київський апеляційний - Верховний суд - Київський апеляційний - Дарницький районний - Київський апеляційний - Броварський районний.
Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвід у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території", - вважає Луценко.
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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко
Нагадаємо:
- У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
- Їх відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не обрав і не продовжив запобіжний захід.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
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