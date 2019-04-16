Луценко про звільнення Савченко і Рубана: Судова система тяжко хвора

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що судова система в Україні тяжко хвора, прокоментувавши звільнення з під варти, підозрюваних в організації теракту, нардепа Надії Савченко та її спільника Володимира Рубана.

Свою реакцію він опублікував 16 квітня у Facebook.

"Справа Савченко - Рубана 28.01.2019 була направлена в суд з обвинувальним актом. Тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (вірніше - його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу - виключна компетенція суду", - написав він.

За словами генпрокурора, звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення.

"ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої "ДНР" для обстрілу української столиці не залишиться безкарним", - додав Луценко.

Водночас генпрокурор констатував, що ряд деяких резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушує визнати: судова система тяжко хвора.

Луценко також назвав три причини такої "хвороби" судової системи.

"Причина перша - дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить в ВР.

Причина друга - критично мала кількість суддів в судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть 1 судді призводить до передачі справи в інший суд. "Футбол" зміни судів у справі Савченко - Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд - Чернігівський районний - Чернігівський апеляційний - Верховний суд - Солом‘янський районний - Київський апеляційний - Верховний суд - Київський апеляційний - Дарницький районний - Київський апеляційний - Броварський районний.

Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвід у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території", - вважає Луценко.

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