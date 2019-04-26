Новини 26 квітня: Зеленський та Туреччина, Коломойський та нові позови

Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, Коломойський подав 5 нових позовів до суду проти Національного банку і Приватбанку — новини, які були актуальні 26 квітня.

Про Зеленського

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, але обіцяє повернутися через 2 дні.

Ще прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч. Про що розмовляв майбутній президент із прем‘єром невідомо, але в обох начебто склалося хороше враження одне про одного.

Пізніше у команді Зеленського підтвердили зустріч із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про Коломойського

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва проти Національного банку і Приватбанку.

Про побиття українських полонених у Росії

Український в'язень Кремля Олександр Шумков, засуджений за участь у "Правом секторі", заявив адвокату, що його побили співробітники слідчого ізолятора і колонії.

При цьому співробітник колонії говорив: "На, отримуй, це тобі за убитих співробітників "беркута" на Майдані".

Також Росія стверджує, що український політв'язень Олег Сенцов не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають "альтернативне походження".

Про справу розстрілів на Майдані

Колишній командир спецпідрозділу внутрішній військ "Омега" Анатолій Стрельченко дав свідчення у справі масових розстрілів протестувальників 20 лютого 2014 року.

Він розповів у суді, що того дня кілька хвилин на 12-ту він разом із шістьма десятками спецпризначенців, серед яких були три пари снайперів, прибув на Інститутську. Стрельченкові видали письмовий дозвіл на застосування вогнепальної зброї та наказали посилити охорону урядового кварталу, щоби не допустити туди "майданівців".

Про інші важливі новини

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан покинув територію України.

Центральна виборча комісія планує оголосити результати виборів президента на засіданні 30 квітня.

Росія скасувала спеціальні економічні санкції проти чотирьох українців. Серед них колишній міський голова Києва Леонід Черновецький та його син Степан.

Протягом 25-26 квітня вартість бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях в Україні зросла на 0,5-1 гривні за літр.

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