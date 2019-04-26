Новости 26 апреля: Зеленский и Турция, Коломойский и новые иски

Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, Коломойский подал 5 новых исков в суд против Национального банка и Приватбанка – новости, которые были актуальны 26 апреля.

О Зеленском и Турции

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский сообщил, что на выходные улетел в Турцию, но обещает вернуться через 2 дня.

Еще премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу. О чем говорил будущий президент с премьером неизвестно, но в обоих вроде бы сложилось хорошее впечатление друг о друге.

Позже в команде Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

О Коломойском

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и Приватбанку.

Об избиении украинских пленных в России

Украинский узник Кремля Александр Шумков, осужденный участие в "Правом секторе", заявил адвокату, что его избили сотрудники следственного изолятора и колонии.

При этом сотрудник колонии говорил: "На, получай, это тебе за убитых сотрудников "беркута" на Майдане".

Также Россия утверждает, что украинский политзаключенный Олег Сенцов не подвергался жестокому обращению во время задержания, а зафиксированные у него гематомы и ссадины имеют "альтернативное происхождение".

О деле расстрелов на Майдане

Бывший командир спецподразделения внутренних войск "Омега" Анатолий Стрельченко дал показания по делу массовых расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года.

Он рассказал в суде, что в тот день в начале 12-ти он вместе с шестью десятками спецназовцев, среди которых были три пары снайперов, прибыл на Институтскую. Стрельченко выдали письменное разрешение на применение огнестрельного оружия и приказали усилить охрану правительственного квартала, чтобы не допустить туда "майдановцев".

О других важных новостях

Подозреваемый в подготовке теракта экс-руководитель центра "Офицерский корпус" Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Центральная избирательная комиссия планирует объявить результаты выборов президента на заседании 30 апреля.

Россия отменила специальные экономические санкции против четырех украинцев. Среди них бывший мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан.

В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 0,5-1 гривни за литр.

Все выпускники украинских школ с 2021 будут сдавать обязательный экзамен по математике.