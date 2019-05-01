Венесуела: Мадуро заявив про перемогу над "спробою перевороту"
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про перемогу над "спробою військового перевороту" лідера опозиції Хуана Гуайдо.
У телезверненні Мадуро сказав, що Гуайдо не вдалося залучити військових на свій бік, пише ВВС.
Він також звинуватив протестувальників у "серйозних злочинах", які, за його словами, "не залишаться безкарними".
Крім того, у зверненні Мадуро звинуватив США у змові проти нього. Він також заперечив слова держсекретаря США Майка Помпео про те, що він збирався летіти на Кубу і мав для цього підготовлений літак.
ВВС зазначає, що під час сутичок у вівторок, під час яких постраждало більше 100 людей, десятки нацгвардійців стали на бік опозиції.
Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці Венесуели знову в середу.
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
- 20 квітня Гуайдо анонсував фінальний етап операції з усунення Мадуро від влади на 1 травня.
- 30 квітня ситуація в Венесуелі загострилася: лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
- Військові Національної гвардії Венесуели, лояльні до Мадуро, в'їхали в натовп маніфестантів в Каракасі на броньованих автомобілях. Постраждали десятки людей.
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