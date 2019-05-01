Венесуела: Мадуро заявив про перемогу над "спробою перевороту"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про перемогу над "спробою військового перевороту" лідера опозиції Хуана Гуайдо.

У телезверненні Мадуро сказав, що Гуайдо не вдалося залучити військових на свій бік, пише ВВС.

Він також звинуватив протестувальників у "серйозних злочинах", які, за його словами, "не залишаться безкарними".

Крім того, у зверненні Мадуро звинуватив США у змові проти нього. Він також заперечив слова держсекретаря США Майка Помпео про те, що він збирався летіти на Кубу і мав для цього підготовлений літак.

ВВС зазначає, що під час сутичок у вівторок, під час яких постраждало більше 100 людей, десятки нацгвардійців стали на бік опозиції.

Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці Венесуели знову в середу.

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