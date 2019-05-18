В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк
Возле адиминистраци президента Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки.
На акции, прошедшей в центре Киева, выступил отец Екатерины Гандзюк и присутствовали несколько десятков участников.
Батько Каті Гандзюк про саботаж розслідування її вбиства. #УкраїнаПитає #ХтоЗамовивКатюГандзюк pic.twitter.com/Z7azf0E2Yi— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
"И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти , что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты", - отметили организаторы акции - активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые провели акцию в партнерстве с общественными организациями, движениями и объединениями.
Аналогичные акции были анонсированы в 40 украинских городах (Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов), и в мировых столицах - Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже и в нескольких городах Канады.
Страсбург, Берлін, Карлсруе, Париж, увесь світ питає: #ХтоЗамовивКатюГандзюк #WhoKilledKatyaHandzyuk pic.twitter.com/bOn6Umz7CF— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
Варшава питає: #ХтоЗамовивКатюГандзюк— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 18 травня 2019 р.
Warszawa pyta: #KtoZleciłZabójstwoKatiHandziuk pic.twitter.com/9kKFH4jnWq
Читайте также:
Дело Гандзюк: это только начало?
Напомним,
- 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк неизвестный облил кислотой. Спустя три месяца Гандзюк скончалась в больнице после многочисленных операций.
- По подозрению в нападении на Гандзюк были задержаны 5 подозреваемых: Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
- Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.
- 11 февраля 2019 г. главе облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство активистки.
- 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и Мангер облсовета вышел на свободу.
- 24 апреля 2019 г. издание "Слидство.Инфо" сообщило, что пяти вероятным исполнителям убийства Гандзюк изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а Владиславу Мангеру объявлено новое подозрение - не заказ убийства, а заказ избиения Гандзюк.
- В ГПУ подтвердили данную информацию и заявили, что изменили подозрение исходя из новых доказательств, а обвиняемые предоставили обличительные показания относительно своего участия в преступлении и других лиц.