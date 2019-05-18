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В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк

Суббота, 18 мая 2019, 13:15
В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк

Возле адиминистраци президента Украины состоялась акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" с требованием установить и наказать заказчиков и убийц активистки.

На акции, прошедшей в центре Киева, выступил отец Екатерины Гандзюк и присутствовали несколько десятков участников.

 
 
На акции в Киеве выступил отец Екатерины Гандзюк.
На акции в Киеве выступил отец Екатерины Гандзюк.
Фото из Facebook Сергея Мазура
 

"И тогда, и сейчас мы выходим на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране. Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти , что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты", - отметили организаторы акции - активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые провели акцию в партнерстве с общественными организациями, движениями и объединениями.

Аналогичные акции были анонсированы в 40 украинских городах (Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецк, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов), и в мировых столицах - Страсбурге, Лондоне, Берлине, Праге, Брюсселе, Варшаве, Париже и в нескольких городах Канады.

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Напомним, 

  • 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк неизвестный облил кислотой. Спустя три месяца Гандзюк скончалась в больнице после многочисленных операций.
  • По подозрению в нападении на Гандзюк были задержаны 5 подозреваемых: Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. 
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.
  • 11 февраля 2019 г. главе облсовета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство активистки. 
  • 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и Мангер облсовета вышел на свободу.
  • 24 апреля 2019 г. издание "Слидство.Инфо" сообщило, что пяти вероятным исполнителям убийства Гандзюк изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а Владиславу Мангеру объявлено новое подозрение - не заказ убийства, а заказ избиения Гандзюк. 
  • В ГПУ подтвердили данную информацию и заявили, что изменили подозрение исходя из новых доказательств, а  обвиняемые предоставили обличительные показания относительно своего участия в преступлении и других лиц.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкубийствосуд
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