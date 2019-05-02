На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено 2 військових
Від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню: поранено 2 українських військових.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.
За даними штабу, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.
"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в зведенні.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"