На Донбасі ворог гатив із мінометів: поранено 2 військових

Від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню: поранено 2 українських військових.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, збройні формування РФ вели вогонь по позиціях підрозділів ООС з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

"Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в зведенні.