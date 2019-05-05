Початок тижня буде прохолодним і з дощами

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Неділя, 5 травня 2019, 16:44

На початку тижня на більшій частині України похолодає і йтимуть дощі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, 6 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, у західній частині місцями значні дощі; подекуди грози.

 

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 7-12°, удень 14-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вночі 4-9°, удень 8-13°, у Карпатах вночі і вдень 1-6° тепла.

У Києві - короткочасний дощ, температура повітря вночі 10-12°, удень 15-17°.

На 7 травня синоптики прогнозують в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

 

Температура повітря у західній частині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на решті території вночі 7-12°, удень 13-18°, у східній частині 20-25°.

У Карпатах невеликий дощ із мокрим снігом; температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві - короткочасний дощ, температура повітря вночі близько 10°, удень 14-16°.

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Теми: погода
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