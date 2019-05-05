У РФ розповіли, від чого загорівся літак у "Шереметьєво"

Двигуни пасажирського літака Sukhoi Superjet 100 загорілися вже після аварійної посадки лайнера в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомила в неділю компанія "Аерофлот", пише ТАСС.

"Аерофлот" підтверджує інформацію про загоряння двигунів повітряного судна рейсу SU1492 Москва - Мурманськ після посадки в Шереметьєво, який вимушено повернувся до аеропорту призначення з технічних причин", - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар "Аерофлоту" Максим Фетисов повідомив в ефірі телеканалу "Росія 24", що евакуація пасажирів з палаючого літака зайняла 55 секунд при нормативі в 90 секунд.

Разом з тим, джерело "Інтерфаксу" повідомило, що екіпаж аварійного Superjet втратив зв'язок із диспетчерами через попадання блискавки.

"Через попадання блискавки, попередньо був втрачений зв'язок із диспетчером, потім відмовила вся автоматика. Екіпаж не став виробляти паливо, літак пішов на посадку з перевищенням посадкової маси і великим перельотом близько 1400 метрів. В результаті посадка сталася на середину смуги. Стійка шассі зруйнувалася, її елементи, можливо, потрапили в двигун, який загорівся", - розповіло джерело.

Нагадаємо:

У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.

У СК РФ повідомили про 13 загиблих, серед яких двоє дітей.

За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

Водночас у "Шереметьєво" повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи літака Sukhoi Superjet 100 завершені, розпочато буксирування літака і ліквідація наслідків події.