Поліція: у заходах 8-9 травня в Україні планують взяти участь майже 220 тисяч осіб

8 та 9 травня по всій території держави пройдуть масові заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За попередньою інформацією, у цих заходах планують взяти участь майже 220 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба національної поліції.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради зазначив, що масові заходи 8-9 травня пройдуть в усіх регіонах країни. Відтак він наголосив на необхідності оперативної взаємодії між всіма підрозділами відомства.

"Саме місцева громада оцінює діяльність поліції. Якщо працюємо на місцях ефективно, якщо нас не критикують, якщо нам дякують, то керівники територіальних підрозділів спрацювали фахово", – підкреслив Сергій Князєв.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що 8 та 9 травня по всій території держави пройдуть масові заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За попередньою інформацією, у цих заходах планують взяти участь майже 220 тисяч осіб.

Він повідомив, що у зв’язку зі значною чисельністю учасників ситуаційні центри на місцях, починаючи з 7-ї години 9-го травня і до завершення заходів, – переводяться у надзвичайний режим роботи.

Фацевич також наголосив на необхідності проведення керівниками територіальних підрозділів поліції координаційних зустрічей із представниками громадських організацій, осередків політичних сил на місцях тощо. Предметом обговорення на цих зустрічах має стати запобігання протиправним діям учасників масових заходів. Зокрема, йдеться про недопущення провокативних ситуацій, пов’язаних із використанням забороненої символіки тоталітарних режимів.

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