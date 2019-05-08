Комісар, який "відмазував" від армії за 750 євро, може сісти на 5 років

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Середа, 8 травня 2019, 15:33

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно військового комісару Бердянського об’єднаного міського військового комісаріату, який вимагав хабар 750 євро.

Про це у середу повідомляє прес-служба ДБР.

"Ці гроші були отримані за ухилення від призову призовника на військову строкову службу до лав Збройних сил України та видачу йому військового квитка, тобто за вчинення дій, які безпосередньо входили до його службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що у разі доведення вини, військовому комісару загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Теми: армія хабар


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