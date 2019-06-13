Екс-глава Конституційного суду прокоментував відкриття справи проти нього

Колишній глава Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що відкрите Державним бюро розслідувань проти нього - це "ще один спосіб тиску".

Про це повідомляє LIGA.net.

"Це просто ще один із способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.

За його словами, тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає ніякого порушення закону.

"А то, що до цих ігрищ приєдналися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив Шевчук.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

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