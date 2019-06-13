Екс-глава Конституційного суду прокоментував відкриття справи проти нього

7072 перегляди
Четвер, 13 червня 2019, 14:32

Колишній глава Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що відкрите Державним бюро розслідувань проти нього - це "ще один спосіб тиску".

Про це повідомляє LIGA.net.

"Це просто ще один із способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.

За його словами, тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає ніякого порушення закону.

"А то, що до цих ігрищ приєдналися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив Шевчук.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо:

  • 13 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.
  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
  • Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
  • Шевчук заявив, що збирається поновлюватись на посаді через суд

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР відкрило справу проти екс-голови Конституційного суду 13 червня 2019, 13:17
Садовий: Поради Тимошенко – чи авантюризм, чи "підстава" Зеленського 13 червня 2019, 10:56
Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА 12 червня 2019, 21:11
Усі новини
Головні новини
ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова
У партії Зеленського назвали союзників і конкурентів
Гриценко звинувачує поліцейських у жорстокому побитті соратника
Вакарчук показав перших донорів партії
Усі новини
дослідження

Астма може починатись ще до народження

здоров'я

Залізо в організмі: норма, в яких продуктах міститься, до чого тут гемоглобін та анемія

тест

Фемінітиви – це щоденне свято, як добре ви їх знаєте?