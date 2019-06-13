Екс-глава Конституційного суду прокоментував відкриття справи проти нього
Колишній глава Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що відкрите Державним бюро розслідувань проти нього - це "ще один спосіб тиску".
Про це повідомляє LIGA.net.
"Це просто ще один із способів тиску на мене з боку тих осіб, які були ініціаторами мого звільнення і зараз намагаються встановити контроль над КСУ. Тому їм дуже не хочеться мого поновлення на посаді", - сказав він.
За його словами, тема зі штатними і позаштатними радниками "вже набридла всім" і тут немає ніякого порушення закону.
"А то, що до цих ігрищ приєдналися народні депутати, ще раз свідчить про політичну складову мого звільнення", - наголосив Шевчук.
Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.
Нагадаємо:
- 13 червня повідомлялося, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.
- 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
- Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
- Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
- Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
- Шевчук заявив, що збирається поновлюватись на посаді через суд
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