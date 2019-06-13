Экс-глава Конституционного суда прокомментировал открытие дела против него
Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что открытое Государственным бюро расследований дело против него - это "еще один способ давления".
Об этом сообщает LIGA.net.
"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.
По его словам, тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и здесь нет никакого нарушения закона.
"А то, что до сих игрищ присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Шевчук.
Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 13 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
- Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.