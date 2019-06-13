Экс-глава Конституционного суда прокомментировал открытие дела против него

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что открытое Государственным бюро расследований дело против него - это "еще один способ давления".

Об этом сообщает LIGA.net.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.

По его словам, тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и здесь нет никакого нарушения закона.

"А то, что до сих игрищ присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Шевчук.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: