Экс-глава Конституционного суда прокомментировал открытие дела против него

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Четверг, 13 июня 2019, 14:32

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук заявил, что открытое Государственным бюро расследований дело против него - это "еще один способ давления".

Об этом сообщает LIGA.net.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.

По его словам, тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и здесь нет никакого нарушения закона.

"А то, что до сих игрищ присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул Шевчук.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним:

  • 13 июня сообщалось, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука.
  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности судьи.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
  • Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
  • Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.

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Темы: КС


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