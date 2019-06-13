Новини 13 червня: Партійні списки, Коломойський відсудив у Ахметова 1,3 мільярда гривень
"Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Рух нових сил" представили партійні списки, лідери ЄС заявлять про невизнання російських паспортів для українців, Ахметов програв суд Коломойському на 1,3 мільярда — новини, які були актуальні 13 червня.
Про партійні справи
Партія "Слуга народу" опублікувала список із 201 кандидата в депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.
Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила перших 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту.
Партія "Рух нових сил" також представила першу десятку кандидатів свого списку.
А лідер партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук представив трьох перших донорів, які зробили внески на фінансування партії.
Про російські паспорти
Лідери ЄС на саміті 20-21 червня планують ухвалити рішення, в якому заявлять про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає громадянам України.
Про Ахметова та Коломойського
7 червня Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов ТОВ "Спіріт Фінанс" до ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" у справі №904/4009/18 та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,3 мільярда гривень.
До чого тут Ахметов з Коломойським? Бо за даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є Рінат Ахметов.
А засновником ТОВ "Спіріт Фінанс" вказане ТОВ "Спіріт Солюшнс", засновниками якого в свою чергу є низка фізосіб. Серед них - Артем Замша, який із 2013 року є директором збанкрутілої компанії "Аеросвіт" та призначався главою наглядової ради Стахановського заводу феросплавів (ці структури пов’язували з "приватівцями").
Про накази "не стріляти"
Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що ніхто не давав команди військовослужбовцям не відповідати на провокації бойовиків окупованого Донбасу, оскільки там йде війна.
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