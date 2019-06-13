Новости 13 июня: Партийные списки, Коломойский отсудил у Ахметова 1,3 миллиарда гривен

"Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Рух нових сил" представили партийные списки, лидеры ЕС заявят о непризнании российских паспортов для украинцев, Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда – новости, которые были актуальны 13 июня.

О партийных делах

Партия "Слуга народа" опубликовала список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила первые 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент.

Партия "Рух новых сил" также представила первую десятку кандидатов своего.

А лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование партии.

О российских паспортах

Лидеры ЕС на саммите 20-21 июня планируют принять решение, в котором заявят о непризнании паспортов, которые Россия незаконно выдает гражданам Украины.

Об Ахметове и Коломойском

7 июня Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ООО "Спирит Финанс" к ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" по делу №904/4009/18 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 миллиарда гривень.

К чему тут Ахметов и Коломойский? По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

А учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь есть ряд физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").

О приказах не стрелять

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что никто не давал команды военнослужащим не отвечать на провокации боевиков оккупированного Донбасса, поскольку там идет война.

О других важных новостях

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