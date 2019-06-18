Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета

Вівторок, 18 червня 2019, 00:12
Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити ряд журналістів із місць несвободи.

Про це йдеться у листі Комітету до Зеленського, опублікованому 17 червня на сайті організації.

CPJ вітає Зеленського з обранням на посаду президента та закликає зробити одним зі своїх пріоритетів свободу преси.

"Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресіями за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи слова в країні. Найбільш відомою є справа білоруського журналіста Павла Шеремета, якого було вбито вибухівкою в машині у Києві 20 липня 2016 року", - йдеться у тексті.

Там зазначається, що в першу річницю вбивства Шеремета Комітет відрядив делегацію до України, і президент Петро Порошенко запевняв її членів, що український уряд має політичну волю розслідувати це вбивство. Однак прогресу у справі так і не з’явилося.

"Ми просимо вас забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в листі.

Комітет також закликає уряд України "негайно і беззастережно звільнити" керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під слідством з травня 2018 року за підозрою в державній зраді.

Крім того, організація просить Зеленського сприяти звільненню журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого вже два роки утримують бойовики.

"КЗЖ глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва", - йдеться у тексті.

Також у комітеті закликають президента докласти зусиль для звільнення українського журналіста Романа Сущенка, який перебуває в російській в'язниці з вересня 2016 року.

Нагадаємо:

  • Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили, що вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
  • Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименковиявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.
  • Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
  • Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
  • На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали.
  • У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
  • За два з половиною роки після смерті відомого білоруського, російського та українського журналіста його зухвале вбивство досі не розслідуване. А правоохоронці не відповідають на більшість питань журналістів.
  • У ГПУ говорили, що провели понад 20 експертиз у справі, однак про підозру все ще нікому не повідомили.
  • Керівник Комітету захисту журналістів (CPJ) Джоел Саймон заявив, що той факт, що вбивство журналіста за понад 2,5 роки не розкрили, вкрай бентежить і засмучує. І можливо є сили, які стримуютьпросування розслідування у цій справі.
  • 27 лютого 2018 року цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулася до генпрокурора з заявою, в якій просила розслідувати цю справу як теракт, який призвів до загибелі людини.
  • Також Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІЗеленськийСправа Шереметаполітв'язніВишинський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: