Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета

Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити ряд журналістів із місць несвободи.

Про це йдеться у листі Комітету до Зеленського, опублікованому 17 червня на сайті організації.

CPJ вітає Зеленського з обранням на посаду президента та закликає зробити одним зі своїх пріоритетів свободу преси.

"Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресіями за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи слова в країні. Найбільш відомою є справа білоруського журналіста Павла Шеремета, якого було вбито вибухівкою в машині у Києві 20 липня 2016 року", - йдеться у тексті.

Там зазначається, що в першу річницю вбивства Шеремета Комітет відрядив делегацію до України, і президент Петро Порошенко запевняв її членів, що український уряд має політичну волю розслідувати це вбивство. Однак прогресу у справі так і не з’явилося.

"Ми просимо вас забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в листі.

Комітет також закликає уряд України "негайно і беззастережно звільнити" керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під слідством з травня 2018 року за підозрою в державній зраді.

Крім того, організація просить Зеленського сприяти звільненню журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого вже два роки утримують бойовики.

"КЗЖ глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва", - йдеться у тексті.

Також у комітеті закликають президента докласти зусиль для звільнення українського журналіста Романа Сущенка, який перебуває в російській в'язниці з вересня 2016 року.

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