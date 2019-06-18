Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета
Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити ряд журналістів із місць несвободи.
Про це йдеться у листі Комітету до Зеленського, опублікованому 17 червня на сайті організації.
CPJ вітає Зеленського з обранням на посаду президента та закликає зробити одним зі своїх пріоритетів свободу преси.
"Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресіями за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи слова в країні. Найбільш відомою є справа білоруського журналіста Павла Шеремета, якого було вбито вибухівкою в машині у Києві 20 липня 2016 року", - йдеться у тексті.
Там зазначається, що в першу річницю вбивства Шеремета Комітет відрядив делегацію до України, і президент Петро Порошенко запевняв її членів, що український уряд має політичну волю розслідувати це вбивство. Однак прогресу у справі так і не з’явилося.
"Ми просимо вас забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в листі.
Комітет також закликає уряд України "негайно і беззастережно звільнити" керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під слідством з травня 2018 року за підозрою в державній зраді.
Крім того, організація просить Зеленського сприяти звільненню журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого вже два роки утримують бойовики.
"КЗЖ глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва", - йдеться у тексті.
Також у комітеті закликають президента докласти зусиль для звільнення українського журналіста Романа Сущенка, який перебуває в російській в'язниці з вересня 2016 року.
Нагадаємо:
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили, що вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименковиявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали.
- У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
- За два з половиною роки після смерті відомого білоруського, російського та українського журналіста його зухвале вбивство досі не розслідуване. А правоохоронці не відповідають на більшість питань журналістів.
- У ГПУ говорили, що провели понад 20 експертиз у справі, однак про підозру все ще нікому не повідомили.
- Керівник Комітету захисту журналістів (CPJ) Джоел Саймон заявив, що той факт, що вбивство журналіста за понад 2,5 роки не розкрили, вкрай бентежить і засмучує. І можливо є сили, які стримуютьпросування розслідування у цій справі.
- 27 лютого 2018 року цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулася до генпрокурора з заявою, в якій просила розслідувати цю справу як теракт, який призвів до загибелі людини.
- Також Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
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