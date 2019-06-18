Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.

Об этом говорится в письме Комитета к Зеленскому, опубликованном 17 июня на сайте организации.

CPJ поздравляет Зеленского с избранием на должность президента и призывает сделать одним из своих приоритетов свободу прессы.

"В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями за свою деятельность, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело белорусского журналиста Павла Шеремета, который был убит взрывчаткой в ​​машине в Киеве 20 июля 2016 года", - говорится в тексте.

Там отмечается, что в первую годовщину убийства Шеремета Комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко уверял ее членов, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство. Однако прогресса в деле так и не появилось.

"Мы просим вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности", - говорится в письме.

Комитет также призывает правительство Украины "немедленно и безоговорочно освободить" руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится под следствием с мая 2018 по подозрению в государственной измене.

Кроме того, организация просит Зеленского способствовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики.

"КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит вас использовать полномочия вашей администрации для обеспечения освобождения Асеева", - говорится в тексте.

Также в комитете призывают президента сделать все для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.

Напомним: