Комитет защиты журналистов призвал Зеленского раскрыть убийство Шеремета
Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает президента Владимира Зеленского привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета и помочь освободить ряд журналистов из мест несвободы.
Об этом говорится в письме Комитета к Зеленскому, опубликованном 17 июня на сайте организации.
CPJ поздравляет Зеленского с избранием на должность президента и призывает сделать одним из своих приоритетов свободу прессы.
"В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессиями за свою деятельность, что свидетельствует об ухудшении свободы слова в стране. Наиболее известным является дело белорусского журналиста Павла Шеремета, который был убит взрывчаткой в машине в Киеве 20 июля 2016 года", - говорится в тексте.
Там отмечается, что в первую годовщину убийства Шеремета Комитет отправил делегацию в Украину, и президент Петр Порошенко уверял ее членов, что украинское правительство имеет политическую волю расследовать это убийство. Однако прогресса в деле так и не появилось.
"Мы просим вас обеспечить быстрое и тщательное расследование убийства Шеремета и привлечь виновных к ответственности", - говорится в письме.
Комитет также призывает правительство Украины "немедленно и безоговорочно освободить" руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится под следствием с мая 2018 по подозрению в государственной измене.
Кроме того, организация просит Зеленского способствовать освобождению журналиста Станислава Асеева (Васина), которого уже два года удерживают боевики.
"КЗЖ глубоко обеспокоен его безопасностью и благополучием и просит вас использовать полномочия вашей администрации для обеспечения освобождения Асеева", - говорится в тексте.
Также в комитете призывают президента сделать все для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в российской тюрьме с сентября 2016 года.
Напомним:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.
- В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали.
- В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- Через два с половиной года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.
- В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.
- Руководитель Комитета защиты журналистов (CPJ) Джоэл Саймон заявил, что тот факт, что убийство журналиста за более, чем 2,5 года не раскрыли, крайне смущает и огорчает. И возможно есть силы, которые сдерживают продвижение расследования по этому делу.
- 27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
- Также Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.