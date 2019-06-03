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РосЗМІ пишуть, що економіка Криму зростає швидше регіонів РФ

Понеділок, 3 червня 2019, 10:01

Російське видання РБК пише, що економіка анексованого Росією Криму "увійшла в число лідерів за зростанням усіх п'яти основних секторів" у порівнянні з регіонами Російської Федерації.

Такий висновок ґрунтується на даних московського Інституту комплексних стратегічних досліджень за I квартал 2019 року.

Експерти аналізували динаміку випуску в сільському господарстві, промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі та секторі платних послуг населенню.

 

"Сукупне зростання основних секторів економіки Республіки Крим і Севастополя виявився найшвидшим серед регіонів Росії. Регіонів, де б усі сектори були в зоні впевненого чи помірного зростання, всього чотири – крім Криму та Севастополя, до їх числа входять ще Пензенська і Сахалінська області, але в перших двох зростання вище", – йдеться в замітці.

Найбільш високі темпи зростання зафіксовано в будівництві: приріст обсягу будівельних робіт у січні-березні 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Севастополі склав 70,9%, у Криму – 20,7%.

Приріст випуску в промисловому секторі в першому кварталі в анексованому Криму склав 20,2%, зокрема, в Севастополі – 5,2%.

Роздрібний товарообіг виріс на початку поточного року в Криму на 2,9%, у Севастополі – на 2,8%.

Серед регіонів РФ, що продемонстрували високі темпи зростання, – Ленінградська область, Інгушетія і Чечня.

Найбільш тривожну ситуацію експерти ІКСІ зафіксували в Хабаровському краї, Тамбовської і Новгородській областях, а також в Карачаєво-Черкесії: там спостерігався спад у чотирьох із п'яти розглянутих секторів економіки.

Нагадаємо:

  • Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні та прикрившись незаконним референдумом, який не визнає ні Україна, ні цивілізований світ.
  • Україна після анексії припинила транспортне сполучення з півостровом, перестала постачати електрику й воду до Криму.
  • Росія ж збудувала так званий Керченський міст зі своєї території до півострова.

"Українська правда" у Threads

Теми: КриманексіяРосіяекономіка
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