РосЗМІ пишуть, що економіка Криму зростає швидше регіонів РФ
Російське видання РБК пише, що економіка анексованого Росією Криму "увійшла в число лідерів за зростанням усіх п'яти основних секторів" у порівнянні з регіонами Російської Федерації.
Такий висновок ґрунтується на даних московського Інституту комплексних стратегічних досліджень за I квартал 2019 року.
Експерти аналізували динаміку випуску в сільському господарстві, промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі та секторі платних послуг населенню.
"Сукупне зростання основних секторів економіки Республіки Крим і Севастополя виявився найшвидшим серед регіонів Росії. Регіонів, де б усі сектори були в зоні впевненого чи помірного зростання, всього чотири – крім Криму та Севастополя, до їх числа входять ще Пензенська і Сахалінська області, але в перших двох зростання вище", – йдеться в замітці.
Найбільш високі темпи зростання зафіксовано в будівництві: приріст обсягу будівельних робіт у січні-березні 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в Севастополі склав 70,9%, у Криму – 20,7%.
Приріст випуску в промисловому секторі в першому кварталі в анексованому Криму склав 20,2%, зокрема, в Севастополі – 5,2%.
Роздрібний товарообіг виріс на початку поточного року в Криму на 2,9%, у Севастополі – на 2,8%.
Серед регіонів РФ, що продемонстрували високі темпи зростання, – Ленінградська область, Інгушетія і Чечня.
Найбільш тривожну ситуацію експерти ІКСІ зафіксували в Хабаровському краї, Тамбовської і Новгородській областях, а також в Карачаєво-Черкесії: там спостерігався спад у чотирьох із п'яти розглянутих секторів економіки.
Нагадаємо:
- Росія анексувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись зі зміни влади в Україні та прикрившись незаконним референдумом, який не визнає ні Україна, ні цивілізований світ.
- Україна після анексії припинила транспортне сполучення з півостровом, перестала постачати електрику й воду до Криму.
- Росія ж збудувала так званий Керченський міст зі своєї території до півострова.
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