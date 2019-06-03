Літню спеку підмочать дощі з грозами

7640 переглядів
Понеділок, 3 червня 2019, 14:58

Атмосферний фронт і тепла повітряна маса стане причиною теплої погоди і короткочасних дощів з грозами в більшості областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, прогнозуються короткочасні дощі, грози, лише вночі в північних і більшості західних областей - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень у центральних і південних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, в західних областях 21-26°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

 

У вівторок синоптики прогнозують в південних і центральних областях короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, в південних областях до 21°; вдень 24-29°, в західних областях 22-27°.

 

У Києві 5 червня місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тиждень для більшої частини України почнеться грозами, градом і вітром 3 червня 2019, 08:44
Погода у неділю: Грози мандрують на північ та у центр 2 червня 2019, 11:21
У перший день літа погода погіршиться: обіцяють шквали і град 1 червня 2019, 08:59
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України