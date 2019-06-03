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Літню спеку підмочать дощі з грозами

Понеділок, 3 червня 2019, 14:58

Атмосферний фронт і тепла повітряна маса стане причиною теплої погоди і короткочасних дощів з грозами в більшості областях України.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, прогнозуються короткочасні дощі, грози, лише вночі в північних і більшості західних областей - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень у центральних і південних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, в західних областях 21-26°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

 

У вівторок синоптики прогнозують в південних і центральних областях короткочасні грозові дощі, в окремих пунктах град, шквали 15-20 м/с; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, в південних областях до 21°; вдень 24-29°, в західних областях 22-27°.

 

У Києві 5 червня місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.

Теми: погодаУкраїна
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