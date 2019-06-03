Активісти показали найбільших донорів "Народного фронту"

Протягом перших трьох місяців цього року "Народний фронт" одержав майже 5 мільйонів гривень від фізосіб. Найбільше коштів перерахував Арсеній Яценюк, який став також другим найбільшим офіційним донором за 3 минулі роки.

Про це повідомляє Громадський рух "ЧЕСНО".

Зазначається, що партія витрачає майже все державне фінансування, але заощаджує гроші, що надійшли від приватних осіб, оскільки саме їх можна буде використати під час виборчої кампанії.

Повідомляється, що гроші "Народному фронту" в першому кварталі 2019 року переказали 176 осіб.

При цьому активісти уточнюють, що своєму фінзвіті партія, всупереч правилам, приховала місця проживання донорів, чим ускладнила їхній пошук.

За даними "ЧЕСНО", з-поміж відомих людей на 800 тисяч гривень партію профінансував екс-прем'єр, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

Повідомляється, що його внесок на партійний рахунок був найбільшим у першому кварталі 2019 року.

Зокрема, у листопаді 2018-го Яценюк уже перераховував гроші "Нарфронту", однак значно менше – 100 тисяч гривень. Більшу суму коштів партії, згідно з її звітами за 2016-2018 роки, давав тільки Андрій Іванчук – 1 мільйон гривень.

Зазначається, що відповідно до декларації за 2016 рік, Яценюк володіє часткою в підприємстві "Чернівецький завод залізобетонних виробів та конструкцій", а його родина отримує дохід від підприємницької діяльності, здавання нерухомості в оренду та як відсотки від банківських вкладів.

Крім того, Яценюк з дружиною на кінець 2016 року зберігали в банках і готівкою 1,7 мільйона доларів, 180 тисяч євро та 4,6 мільйона гривень.

Повідомляється, що другий за розміром внесок, а саме 280 тисяч гривень, зробив голова херсонського осередку "Народного фронту" Василь Яцько, 124 тисячі пожертвував депутат Хмельницької облради Ігор Хитрук та ще 49,5 тисячі гривень надав чернігівський "нарфронтівець"-мажоритарник Олександр Кодола.

"А Володимир Борисенко з Борисполя, який 2014 року балотувався як мажоритарник, перерахував партії 84 тисячі. Олександр Ляшко із Закарпаття переказав "Нарфронту" 27 тисяч. Стільки ж дав і Денис Коваленко з Харкова, котрий теж висувався від НФ у нардепи", - йдеться у публікації.

Зазначається, що є у фінзвіті гроші й від помічників депутатів з "Народного фронту".

У ЧЕСНО додали, що помічник нардепа Петра Ваната Максим Ванат перерахував партії 49 тисяч гривень. 27,1 тисячі переказав помічник Олександра Кірша Євген Ємець.

"Часто у звіті можна натрапити на повних тезок людей, які балотувалися до різних рад від інших партій. Наприклад, п'ятий за розміром внеску донор Андрій Басараб, імовірно, висувався від БПП до Івано-Франківської міськради. "Нарфронту" він перерахував 143,5 тисячі", - розповіли в організації.

Повідомляється, що це не єдиний БППшник у фінзвіті.

Повний тезко депутата Чернігівської міськради, екс-заступника губернатора області Сергія Сергієнка й екс-кандидата в депутати Київради, викладача Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Ростислава Балабана профінансували НФ на 49,5 тисячі.

Зазначається, що Балабан у Facebook підтвердив, що фінансував партію:

"Екзотичний вигляд у звіті має Олексій Гнатюк, який переказав 75 тисяч. Людина з таким іменем балотувалася від партії "Відродження"", - сказано у публікації.

Повідомляється, що три чверті загальної суми приватних внесків у партії зберегли, витративши лише близько мільйона гривень.

Зокрема, 900 тисяч заплатили за розміщення зовнішньої реклами, ще 30 тисяч – за друк газети, а решту становили видатки на зарплати, податки й банківські комісії.