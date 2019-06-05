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Зеленський зі спортзалу розповів про "класного дядька" Юнкера

Середа, 5 червня 2019, 11:36

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої враження від першої зустрічі з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером, яка відбулася 4 червня у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поділився враженнями в ефірі телеканалу "1+1", перебуваючи у спортзалі готелю. 

 
фото: president.gov.ua

"Жартували про таке чоловіче, що не можна казати. Дуже класна у нас була зустріч. Не знаю чи можна так говорити, чи це недипломатично: добрий, теплий нормальний дядько. Дуже розумна людина. Класний такой мужик. Він сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку", - сказав Зеленський.

Президент також розповів про зустріч із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, на якій "говорив про гроші".

"Одразу, коротко: говорив про гроші. Впевнений, що буде (транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро, – ред.). Це була моя головна місія. Гроші не головне, але зараз в Україні складна економічна ситуація, але ми з неї вийдемо", - сказав він.

На уточнення, коли саме може бути транш, Зеленський сказав, що не хоче робити порожніх обіцянок. "Знаю умови, ми готові до цих умов. Ми готові приймати ці поправки до законів", - сказав він.

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Теми: ЗеленськийЄврокомісія
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