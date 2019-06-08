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На Луганщині під час роботи на полі підірвалися двоє трактористів

Субота, 8 червня 2019, 06:08

У районі Попасної на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це повідомив заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко в Facebook.

"Буквально кілька годин тому трактористи, які працювали в полі між містом Попасна і селом Новозванівка, підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 р.н., отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще і контузія", — написав він.

Клименко додав, що постраждалі шпиталізовані у хірургічному відділенні Попаснянської центральної районної лікарні та отримують необхідну допомогу. Їх стан здоров’я задовільний.

Він нагадав, що за період бойових дій на сході України у результаті підривів загинули близько 300 цивільних осіб, ще 600 — отримали поранення. Серед постраждалих — 125 дітей, з яких 27 загинули.

Теми: Луганська областьООС
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