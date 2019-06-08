Facebook заборонив встановлювати свої додатки в смартфони Huawei

Компанія Facebook Inc заборонила попередньо встановлювати свої додатки на телефони Huawei.

Про це пише Reuters.

Користувачі Facebook, у яких вже є телефони Huawei, зможуть використовувати додатки і отримувати оновлення. Але на нових телефонах Huawei більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp та Instagram.

Постачальники смартфонів часто укладають комерційні угоди, щоб попередньо встановити популярні додатки, такі як Facebook. Додатки, в тому числі Twitter і Booking.com, також поставляються попередньо встановленими на телефонах Huawei на багатьох ринках.

Twitter Inc відмовився від коментарів, в Booking Holdings не відповіли на запит.

Цей крок Facebook послаблює перспективи продажів смартфонів Huawei Technologies Co Ltd, які були найбільшим джерелом доходу в минулому році завдяки активному росту в Європі і Азії.

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