Німеччина: Рейтинг блоку ХДС/ХСС впав до історичного мінімуму

2404 перегляди
Неділя, 9 червня 2019, 03:45

Через два тижні після виборів до Європарламенту рівень підтримки сестринських партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу впав до найнижчого в історії показника. Найпопулярнішою у Німеччині партією залишаються Зелені.

Про це свідчать результати опитування соціологічного центру Forsa, проведеного на замовлення телеканалів RTL та ntv, передає DW.

Зараз ХДС/ХСС підтримують лише 24% виборців - це на два відсоткових пункти нижче, ніж тиждень тому.

Водночас рейтинг партії "Союз 90/Зелені", яка зараз має найвищий рівень підтримки серед респондентів, залишився на рівні 27%.

"Підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини становить 12% що є найнижчим рівнем за останні роки.

Стільки ж має правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка за тиждень покращила свій рейтинг на один відсотковий пункт", - йдеться у повідомленні.

Далі йдуть Ліва партія та Вільна демократична партія, їх підтримують по 8 відсотків виборців. Інші партії разом мають підтримку 9 відсотків респондентів.

На виборах до Європарламенту Зелені набрали 20,5% голосів - у порівнянні з останніми виборами 2014 року ця партія покращила свій результат удвічі. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9%, а СДПН - 15,8%.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Німеччина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Німеччина і РФ вперше за багато років підписали документ про поглиблення співпраці 7 червня 2019, 21:30
У Німеччині до довічного ув’язнення засудили медбрата за вбивство 85 пацієнтів 6 червня 2019, 11:40
Помпео і Меркель обговорили підтримку України – Держдеп 1 червня 2019, 20:27
Усі новини
Головні новини
Націоналісти підуть до Ради у списку "Свободи"
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду
"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах
У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

дослідження

Скільки ми з'їдаємо пластику за рік

ted

5 порад, як знищити свої мрії і не досягти бажаного