Німеччина: Рейтинг блоку ХДС/ХСС впав до історичного мінімуму

Через два тижні після виборів до Європарламенту рівень підтримки сестринських партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу впав до найнижчого в історії показника. Найпопулярнішою у Німеччині партією залишаються Зелені.

Про це свідчать результати опитування соціологічного центру Forsa, проведеного на замовлення телеканалів RTL та ntv, передає DW.

Зараз ХДС/ХСС підтримують лише 24% виборців - це на два відсоткових пункти нижче, ніж тиждень тому.

Водночас рейтинг партії "Союз 90/Зелені", яка зараз має найвищий рівень підтримки серед респондентів, залишився на рівні 27%.

"Підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини становить 12% що є найнижчим рівнем за останні роки.

Стільки ж має правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка за тиждень покращила свій рейтинг на один відсотковий пункт", - йдеться у повідомленні.

Далі йдуть Ліва партія та Вільна демократична партія, їх підтримують по 8 відсотків виборців. Інші партії разом мають підтримку 9 відсотків респондентів.

На виборах до Європарламенту Зелені набрали 20,5% голосів - у порівнянні з останніми виборами 2014 року ця партія покращила свій результат удвічі. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9%, а СДПН - 15,8%.