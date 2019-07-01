Розкрадання "Антонова": у Міноборони відхрещуються від підозрюваного полковника
Понеділок, 1 липня 2019, 16:05
У Міністерстві оборони заявили, що підозрюваний в організації схеми розкрадання ДП "Антонов" полковник звільнений з військової служби рік тому.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
"Повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства оборони України. Зазначену особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - йдеться у заяві МО.
Нагадаємо:
- 1 липня у Службі безпеки України повідомили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".
- У СБУ не уточнили, коли саме відбувалися оборудки.
Українська правда