Розкрадання "Антонова": у Міноборони відхрещуються від підозрюваного полковника

У Міністерстві оборони заявили, що підозрюваний в організації схеми розкрадання ДП "Антонов" полковник звільнений з військової служби рік тому.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства оборони України. Зазначену особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - йдеться у заяві МО.

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