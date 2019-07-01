Розкрадання "Антонова": у Міноборони відхрещуються від підозрюваного полковника

5183 перегляди
Понеділок, 1 липня 2019, 16:05

У Міністерстві оборони заявили, що підозрюваний в організації схеми розкрадання ДП "Антонов" полковник звільнений з військової служби рік тому.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства оборони України. Зазначену особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - йдеться у заяві МО.

Нагадаємо:

  • 1 липня у Службі безпеки України повідомили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему  розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".
  • У СБУ не уточнили, коли саме відбувалися оборудки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Міноборони


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Полковник Міноборони організував схему розкрадання на "Антонові" 1 липня 2019, 10:35
Україна готується приєднатися до двох операцій НАТО – Міноборони 27 червня 2019, 17:57
Партія Порошенка вимагає від Луценка порушити справу проти ДБР 27 червня 2019, 16:09
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет