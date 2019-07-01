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Розкрадання "Антонова": у Міноборони відхрещуються від підозрюваного полковника

Понеділок, 1 липня 2019, 16:05

У Міністерстві оборони заявили, що підозрюваний в організації схеми розкрадання ДП "Антонов" полковник звільнений з військової служби рік тому.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Повідомляємо наступне: громадянин, якому нещодавно оголосили про підозру, не має відношення до Міністерства оборони України. Зазначену особу влітку минулого року було звільнено з військової служби", - йдеться у заяві МО.

Нагадаємо:

  • 1 липня у Службі безпеки України повідомили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему  розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".
  • У СБУ не уточнили, коли саме відбувалися оборудки.

Українська правда
Теми: Міноборони
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