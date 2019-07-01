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Голова ЦВК поскаржилася на тиск з боку "навколопартійних осіб"

Понеділок, 1 липня 2019, 20:15
Голова ЦВК поскаржилася на тиск з боку навколопартійних осіб

Представники політичних партій або причетні до них особи чинять тиск на очільницюЦентральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

Про це вона повідомила на засіданні Центрвиборчкому в понеділок 1 липня, передає Інтерфакс Україна.

За словами Сліпачук, з нею намагаються вести "нестандартні" консультації.

"Нестандартні консультації з боку деяких навколопартійних діячів з метою схилити ЦВК до того чи іншого рішення. Я запевняю (це єдина думка всіх членів Центральної виборчої комісії) - за рамки закону ЦВК не вийде", - підкреслила членкиня комісії.

Вона також зазначила, що "замовники" і особи, які чинять на неї тиск, не сховаються від закону.

"Все це буде отримувати належну оцінку правоохоронних органів", - заявила голова ЦВК.

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Теми: ЦВКвибори
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