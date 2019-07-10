Новини 10 липня: заяви Зеленського, візит Медведчука та нові рейтинги

Зеленський вигнав Бориспільського чиновника, Медведчук зустрівся з Медведєвим та нові рейтинги партій - новини, які були актуальні 10 липня.

Про Зеленського

Сьогодні Президент Зеленський зробив декілька заяв:

1. Вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка із офіційної зустрічі, знайшовши інформацію про його судимість. "Вийди отсюда. Розбійник ти!"

2.Пообіцяв створити у Чорнобилі "зелений коридор". За словами Президента - він підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України.

3.Заявив, що не дозволить монополізувати українське телебачення куму президента Росії Віктору Медведчуку. Запевнив, що це питання врегулюють на законодавчому рівні.

Про зустріч Медведчука

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.

Також на зустрічі Бойко заявив про нібито можливість до початку серпня підписати контракт з "Газпромом" на пряму поставку газу в Україну.

Про нові рейтинги

Серед тих, хто визначився, 48,5% проголосували б за партію "Слуга народу", 14,1% – за партію "Опозиційна платформа – "За Життя", 9,2% – за партію"Європейська Солідарність", 6,2% – за "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Також прохідний бар’єр у 5% можуть подолати (з урахуванням похибки в 1,4% - ред.) партії "Голос" (4,4%) та "Сила і Честь" (4,1%).

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