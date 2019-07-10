Новости 10 июля: заявления Зеленского, визит Медведчука и новые рейтинги

Зеленский выгнал Бориспольского чиновника, Медведчук встретился с Медведевым и новые рейтинги партий - новости, которые были актуальны 10 июля.

О Зеленском

Сегодня Президент Зеленский сделал несколько заявлений:

1.Выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослав Годунок с официальной встречи, найдя информацию о его судимости. "Выйди отсюда. Разбойник ты!"

2.Пообещал создать в Чернобыле "зеленый коридор". По словам Президента - он подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины.

3.Заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку. Заверил, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне.

О встрече Медведчука

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился в Москве с руководством украинской "Оппозиционной платформы – За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.

Также на встрече Бойко заявил о якобы возможность до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

О новых рейтингах

Среди тех, кто определился, 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",14,1% – за партию "Оппозиционная платформа – "За Жизнь", 9,2% – за партию "Европейская Солидарность", 6,2 % – за "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Также проходной барьер в 5% могут преодолеть (с учетом погрешности в 1,4% - ред.) партии "Голос" (4,4%) и "Сила и Честь" (4,1%).

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