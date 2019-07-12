СБУ не пустила Савченко на окуповані території – Тука

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П'ятниця, 12 липня 2019, 12:45

Джерело: заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в Facebook.

Служба безпеки не дозволила народній депутатці Надії Савченко перетнути "лінію розмежування" на Донбасі.

Пряма мова: "Як і очікував здоровий глузд, Служба Безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму та терористів".

Що було раніше: Політикиня збиралася їхати на окуповану територію Донецької області й агітувати за свою партію "Громадсько-політична платформа Надії Савченко".

Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати дві перепустки. Одну, в штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другу мала видати СБУ.

Історія питання:

  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.
  • Савченко й Рубану інкримінують дії з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
  • 16 квітня суд звільнив Савченко і Рубана з-під арешту.

Дізнатися більше: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда

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Теми: Савченко Надія ОРДЛО СБУ


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