СБУ не пустила Савченко на оккупированные территории – Тука

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Пятница, 12 июля 2019, 12:45

Источник: замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

Служба безопасности не разрешила народному депутату Надежде Савченко пересечь "линию разграничения" на Донбассе.

Прямая речь: "Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов".

Что было раньше: Политик собиралась ехать на оккупированную территорию Донецкой области и агитировать за свою партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Чтобы попасть в ОРДО, нардеп должна была получить два пропуска. Один, в штабе операции Объединенных сил, она уже получила. Второй пропуск должна была выдать СБУ.

История вопроса:

  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • 16 апреля суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста.

Узнать больше: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Украинская правда

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Темы: Савченко Надежда ОРДЛО СБУ


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