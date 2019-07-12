СБУ не пустила Савченко на оккупированные территории – Тука
Источник: замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.
Служба безопасности не разрешила народному депутату Надежде Савченко пересечь "линию разграничения" на Донбассе.
Прямая речь: "Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов".
Что было раньше: Политик собиралась ехать на оккупированную территорию Донецкой области и агитировать за свою партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Чтобы попасть в ОРДО, нардеп должна была получить два пропуска. Один, в штабе операции Объединенных сил, она уже получила. Второй пропуск должна была выдать СБУ.
История вопроса:
- Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
- Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
- Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
- Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
- 16 апреля суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста.
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