Новини 22 липня: результати виборів та звільнення Єфремова

ЦВК обробила понад 70% бюлетенів, екс-регіонала Єфремова випустили з СІЗО — новини, які були актуальні 22 липня.



Про вибори



ЦВК вже обробила 70% бюлетенів, згідно з результатами більшість у Раді отримує партія "Слуга народу" — 123 депутати проходять до парламенту, а разом з мажоритарниками 251 депутат. Інші партії:

"ОП — За життя" — 13,04%;

"Європейська солідарність" — 8,41%;

"Батьківщина" — 8,03%;

"Голос" — 6,17%.



Крім цього, партія "Слуга народу" перемагає в усіх одномандатних округах Києва. А на Житомирщині нардепи 8-го скликання Сергій Пашинський та Володимир Литвин програють вибори своїм суперникам зі "Слуги народу".



Також народний депутат чотирьох скликань В’ячеслав Богуслаєв поступається на 77-му виборчому окрузі у Запорізькій області кандидату від "Слуги народу" весільному фотографу Сергію Штепі.



Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що народний депутат 8-го скликання Богдан Дубневич намагається вкрасти голоси їхньої представниці у 118 окрузі Галини Васильченко. Вакарчук стверджує, що за даними екзит-полу у зазначеному окрузі з відривом у понад 13% кандидатка "Голосу" перемагала Дубневича - 36,3% проти 22,9% відповідно. "Проте сайт ЦВК показує, що перемагає Дубневич", — поскаржився лідер партії.



Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що формування коаліції у Верховній Раді буде залежати від того, які будуть кінцеві результати підрахунку голосів, але, ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями. За його словами, "Слуга народу" відкрита до діалогу, але треба виходити з кінцевих результатів опонентів.



Про Єфремова

Підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України екс-регіонала Олександр Єфремов відпустили під домашній арешт. Він пробув у СІЗО 3 роки, Єфремова також підозрюють у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР" та незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".



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