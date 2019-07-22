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Новости 22 июля: результаты выборов и освобождения Ефремова

Понедельник, 22 июля 2019, 21:10

ЦИК обработала более 70% бюллетеней, экс-регионала Ефремова выпустили из СИЗО — новости, которые были актуальны 22 июля.

О выборах

ЦИК уже обработала 70% бюллетеней, согласно результатам большинство в Раде получает партия "Слуга народа"— 123 депутата проходят в парламент, а вместе с мажоритарщиками 251 депутат. Другие партии:

  "ОП - За жизнь" - 13,04%;

  "Европейская солидарность" - 8,41%;

  "Батькивщина" - 8,03%;

  "Голос" - 6,17%.

Кроме этого, партия "Слуга народа" побеждает во всех одномандатных округах Киева. А на Житомирщине нардепы 8-го созыва Сергей Пашинский и Владимир Литвин проигрывают выборы своим соперникам со "Слуги народа".

Также народный депутат четырех созывов Вячеслав Богуслаев уступает на 77-м избирательном округе в Запорожской области кандидату от "Слуги народа" свадебному фотографу Сергею Штепе.

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.
По его словам, "Слуга народа" открыта к диалогу, но надо исходить из конечных результатов оппонентов.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что народный депутат 8-го созыва Богдан Дубневич пытается украсть голоса их представительницы в 118 округе Галины Васильченко. Вакарчук утверждает, что по данным экзит-пола в указанном округе с отрывом в более 13% кандидат "Голоса" побеждала Дубневича - 36,3% против 22,9% соответственно. "Однако сайт ЦИК показывает, что побеждает Дубневич",—  посетовал лидер партии.

О Ефремове

Подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. Он пробыл в СИЗО 3 года, Ефремова также подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР" и незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

О других важных новостях

На 74 году жизни скончался известный политический деятель, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка. В последние годы был научным консультантом Центра Разумкова, а также входил в состав конкурсной комиссии, которая выдвигала кандидатов на пост директора НАБУ.

СБУ обвиняет менеджмент предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании "АрселорМиттал" Лакшми Миттала.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса. Он предусматривает разработку и принятие законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющие рейдерам уничтожать бизнес и отбирать недвижимость.

Украинская правда
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