Новини 23 липня: справа Шеремета та результати виборів

Князєв звітував про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета,ЦВК обробила понад 95% голосів — новини, які були актуальні 23 липня.



Про Шеремета



Голова Національної поліції Сергій Князєв стверджує, що слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета має перспективні напрямки, але ця інформація є таємною.

Представивши публічну доповідь, у якій здебільшого пролунала вже озвучена раніше інформація, Князєв із Зеленським пішли в інше приміщення для озвучення інформації з обмеженим доступом.



"Слідством висунута наступна версія злочину - професійна діяльність Шеремета в Україні, а також за кордоном. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого", - сказав глава Нацполіції.



Також він не виключив причетність до вбивства Росії. За його словами, робота над розкриттям злочину ще триває, але поліція все ще не може назвати імена вбивць.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета буде результат, але потрібен новий генеральний прокурор. "Ми з вами розуміємо, що це справи прокуратури. Тому я хотів би, щоб ми подякували слідчим, які цим займалися", – заявив Зеленський.



Про вибори



Центральна виборча комісія опрацювала 97.32% бюлетенів, результати такі:

Партія "Слуга народу" – 43,13%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;

"Батьківщина" – 8,19%;

"Європейська солідарність" – 8,14%;

"Голос" – 5,86%;

Крім цього, у партії "Слуга народу" планують оскаржити результати виборів у 10 округах, в одному з яких переміг нардеп 8-го скликання Верховної ради Віктор Балога. Він каже, що не проти перерахунку голосів, але це має бути на певних умовах.

У політсилі стверджують, що там зафіксовано багато порушень і масовий підкуп.



А ще брат Медведчука програв вибори в Раду. Він поступився місцем у Раді представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб (39,58%).

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що депутати-самовисуванці теоретично можуть увійти до її фракції у парламенті, але треба буде пройти "вхідний контроль"."Це може бути за тим самим принципом, як ми відбирали кандидатів від партії на виборах. Можливо, він буде десь видозмінений", — зазначив він.

Про інші важливі новини

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.



Верховний суд Росії визнав "законним" вирок українцю Павлу Грибу, якого засудили на 6 років колонії за начебто "заклики до тероризму".

"Я був засуджений без причини і не згоден з тим, що відбувається. Я намагаюся довести, що звинувачення щодо мене безпідставні і бездоказові. Я не згоден зі звинуваченням і вироком", — сказав Гриб.



Новим прем'єр-міністром Британії та лідером консервативної партії став Борис Джонсон. За кандидатуру Джонсона проголосували більше 92 тисяч зі 160 тисяч членів Консервативної партії.