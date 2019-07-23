Новости 23 июля: дело Шеремета и результаты выборов

Князев отчитался о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета, ЦИК обработала более 95% голосов — новости, которые были актуальны 23 июля.

О деле Шеремета



Председатель Национальной полиции Сергей Князев утверждает, что следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета имеет перспективные направления, но эта информация является тайной.

Представив публичный доклад, в котором в основном прозвучала уже озвученная ранее информация, Князев с Зеленским пошли в другое помещение для озвучивания информации с ограниченным доступом.



"Следствием выдвинута следующая версия преступления — профессиональная деятельность Шеремета в Украине, а также за рубежом. Дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего",— сказал глава Нацполиции.

Также он не исключил причастность к убийству России.

По его словам, работа над раскрытием преступления еще продолжается, но полиция все еще не может назвать имена убийц.

Президент Владимир Зеленский считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор."Мы с вами понимаем, что это дела прокуратуры. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поблагодарили следователей, которые этим занимались", — заявил Зеленский.

О выборах



Центральная избирательная комиссия обработала 97.32% бюллетеней, результаты такие:

Партия "Слуга народа" — 43,13%;

"Оппозиционная платформа — за жизнь" — 13,05%;

"Батькивщина" — 8,19%;

"Европейская солидарность"— 8,14%;

"Голос" — 5,86%;



В партии "Слуга народа" планируют обжаловать результаты выборов в 10 округах, в одном из которых победил нардеп 8-го созыва Верховной Рады Виктор Балога. Он говорит, что не против пересчета голосов, но это должно быть на определенных условиях.

В политсиле утверждают, что там зафиксировано много нарушений и массовый подкуп.



Брат Медведчука проиграл выборы в Раду. Он уступил место в Раде представительницы "Оппозиционного блока" Виктории Гриб (39,58%).



Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что депутаты-самовыдвиженцы теоретически могут войти в ее фракции в парламенте, но надо пройти "входной контроль"."Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет как-то видоизменен", – отметил он.

О других важных новостях



Президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.



Верховный суд России признал "законным" приговор украинцу Павлу Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня беспочвенны и бездоказательные. Я не согласен с обвинением и приговором",— сказал Гриб.



Новым премьер-министром Великобритании и лидером консервативной партии стал Борис Джонсон. За кандидатуру Джонсона проголосовали более 92 тысяч из 160 000 членов Консервативной партии.