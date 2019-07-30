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Обвинувачення Павловського у справі Гандзюк передали до суду

Вівторок, 30 липня 2019, 21:40
Обвинувачення Павловського у справі Гандзюк передали до суду

Джерело: речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Слідству.Інфо

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Деталі: "Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання," –  сказав Лисенко.

Крім того, у ГПУ також повідомили – саме через те, що є обвинувальний акт, Павловському не продовжили термін запобіжного заходу.

"Не продовжували запобіжний захід, оскільки він уже не потрібен", – пояснив речник.

Що передувало: 2 травня Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину, випустили з СІЗО під домашній арешт і зобов'язали носити браслет.

28 липня його помітили на футбольному матчі в Одесі. У Генпрокуратурі в цьому не побачили порушення умов запобіжного заходу.

Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту сплив 26 червня, а прокурори не подали клопотання про продовження його дії у зв’язку зі станом здоров’я. 

У Павловського нібито виявили "гіпертонічний криз".

Історія питання:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.
  • 6 червня, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Дізнатися більше:

Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюксудГенпрокуратура
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