Обвинувачення Павловського у справі Гандзюк передали до суду

Джерело: речник ГПУ Андрій Лисенко в коментарі Слідству.Інфо

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Павловського, фігуранта справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Деталі: "Обвинувальний акт передано до суду, готується перше засідання," – сказав Лисенко.

Крім того, у ГПУ також повідомили – саме через те, що є обвинувальний акт, Павловському не продовжили термін запобіжного заходу.

"Не продовжували запобіжний захід, оскільки він уже не потрібен", – пояснив речник.

Що передувало: 2 травня Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину, випустили з СІЗО під домашній арешт і зобов'язали носити браслет.

28 липня його помітили на футбольному матчі в Одесі. У Генпрокуратурі в цьому не побачили порушення умов запобіжного заходу.

Лисенко пояснив, що термін запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту сплив 26 червня, а прокурори не подали клопотання про продовження його дії у зв’язку зі станом здоров’я.

У Павловського нібито виявили "гіпертонічний криз".

Історія питання:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

При цьому самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС" у Херсонській області.

6 червня, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

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