Обвинения Павловского по делу Гандзюк передали в суд

1398 просмотров
Вторник, 30 июля 2019, 21:40

Источник: пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в комментарии Слідство.Інфо

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Детали: "Обвинительный акт передано в суд, готовится первое заседание", - сказал Лысенко.

Кроме того, в ГПУ также сообщили - именно потому, что есть обвинительный акт, Павловскому не продлили срок меры пресечения.

"Не продолжали меру пресечения, поскольку он уже не нужен", –  пояснили в ведомстве.

Что предшествовало: 2 мая Павловского, подозреваемого в сокрытии преступления, выпустили из СИЗО под домашний арест и обязали носить браслет. 

28 июля его заметили на футбольном матче в Одессе. В Генпрокуратуре в этом не увидели нарушения условий меры пресечения.

Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек 26 июня, а прокуроры не подали ходатайство о продлении его действия в связи с состоянием здоровья.

У Павловского якобы обнаружили "гипертонический криз".

История вопроса:

  • 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменилиподозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра ПорошенкоНиколая Паламарчука.
  • При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
  • 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

Узнать больше:

Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк суд Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
ГПУ объяснила, почему фигурант дела Гандзюк ездил на футбол 30 июля 2019, 03:59
Отец Гандзюк о встрече с Зеленским: Она была обнадеживающей 29 июля 2019, 13:15
Убийство Гандзюк: "больной" фигурант дела поехал на футбол в Одессу 29 июля 2019, 11:40
Все новости
Главные новости
Обвинения Павловского по делу Гандзюк передали в суд
Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень главы Офиса президента?
Украина арестовала российский танкер "NEYMA"
Все новости
психология

Оскорблять старших или младших по возрасту вредно. Вот почему

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Фото

Счастье в простых вещах. Фото со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів