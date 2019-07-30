Источник: пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в комментарии Слідство.Інфо

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Детали: "Обвинительный акт передано в суд, готовится первое заседание", - сказал Лысенко.

Кроме того, в ГПУ также сообщили - именно потому, что есть обвинительный акт, Павловскому не продлили срок меры пресечения.

"Не продолжали меру пресечения, поскольку он уже не нужен", – пояснили в ведомстве.

Что предшествовало: 2 мая Павловского, подозреваемого в сокрытии преступления, выпустили из СИЗО под домашний арест и обязали носить браслет.

28 июля его заметили на футбольном матче в Одессе. В Генпрокуратуре в этом не увидели нарушения условий меры пресечения.

Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек 26 июня, а прокуроры не подали ходатайство о продлении его действия в связи с состоянием здоровья.

У Павловского якобы обнаружили "гипертонический криз".

История вопроса:

31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В апреле стало известно, что им изменилиподозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра ПорошенкоНиколая Паламарчука.

При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.

6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

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