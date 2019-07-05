Начальник управління релігій Києва погорів на хабарі

8548 переглядів
П'ятниця, 5 липня 2019, 12:09

Заступника начальника Департаменту культури Київської адміністрації затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними "Української правди", мова йде про Володимира Моцюка. 

 
Моцюк разом з директором Департаменту культури Діаною Поповою
Фото з facebook моцюка 

"Посадовець Департаменту культури КМДА вимагав і отримав від громадянина України через посередника 2000 доларів за підготовку документів і прискорення реєстрації релігійної організації", - йдеться в повідомленні. 

 
Фото vppnr.gp.gov.ua

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії в службових приміщеннях управління у справах національностей та релігій КМДА.

Моцюка затримали у порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про оголошення йому підозри. 

 

"У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років", - підсумували у ДБР.

За даними Військової прокуратури центрального регіону, затримали заступника директора Департаменту культури – начальника управління у справах національностей та релігій КМДА. Саме цю посаду, згідно з сайтом КМДА, і займає Моцюк. 

 

Те, що на хабарі затримали саме Моцюка, підтвердило і джерело УП у міській адміністрації.

У прокуратурі додали, що готується клопотання до суду про обрання чиновнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

У Київській адміністрації відзначили, що допомагали викрити хабарника.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ місцева влада хабар


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В урядовому кварталі Києва намалювали "червону лінію" для влади 4 липня 2019, 20:50
Центральний ринок Києва відмовляється від пластику та поліетилену 4 липня 2019, 14:32
Близький до Богдана екс-чиновник віддав собі ж під забудову Рибальський острів – ЗМІ 4 липня 2019, 13:52
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо