Начальник управління релігій Києва погорів на хабарі

Заступника начальника Департаменту культури Київської адміністрації затримали під час отримання 2 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними "Української правди", мова йде про Володимира Моцюка.

Моцюк разом з директором Департаменту культури Діаною Поповою Фото з facebook моцюка

"Посадовець Департаменту культури КМДА вимагав і отримав від громадянина України через посередника 2000 доларів за підготовку документів і прискорення реєстрації релігійної організації", - йдеться в повідомленні.

Фото vppnr.gp.gov.ua

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії в службових приміщеннях управління у справах національностей та релігій КМДА.

Моцюка затримали у порядку ст. 208 КПК, вирішується питання про оголошення йому підозри.

"У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років", - підсумували у ДБР.

За даними Військової прокуратури центрального регіону, затримали заступника директора Департаменту культури – начальника управління у справах національностей та релігій КМДА. Саме цю посаду, згідно з сайтом КМДА, і займає Моцюк.

Те, що на хабарі затримали саме Моцюка, підтвердило і джерело УП у міській адміністрації.

У прокуратурі додали, що готується клопотання до суду про обрання чиновнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

У Київській адміністрації відзначили, що допомагали викрити хабарника.