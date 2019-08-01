За добу ОБСЄ зафіксувала 34 вибухи на Донбасі

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Четвер, 1 серпня 2019, 04:55

Минулої доби спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та 26  у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 30 липня.

СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

У Донецькій області СММ зафіксувала  8 вибухів.  Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від Донецької фільтрувальної та на північний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові).

У Луганській області СММ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень зафіксовано в районах на схід від Дмитрівки (підконтрольна урядові). За оцінкою спостерігачів, вони були пов’язані з "проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки", а також у районах на північ і схід від Попасної (підконтрольна урядові).

Нагадаємо:

  • На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 31 липня домовилися з 1 серпня ремонтувати міст, розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
  • Ремонт триватиме кілька місяців.
  • У ТКГ також зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються.
  • Представники ТКГ, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

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Теми: ОБСЄ Донбас ООС


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