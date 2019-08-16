Суд арештував не того Гримчака
Джерело: "Українська правда"
Суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
Деталі: Після оголошення рішення адвокат Гримчака повідомила, що у матеріалах справи та рішенні суду невірно вказане по батькові.
Замість "Юрія Миколайовича" суддя оголосила про арешт "Юрія Михайловича".
Суддя підтвердила помилку, сказала, що буде виправляти і вийшла з зали засідання. Гримчак залишився у залі.
Прокурор сказав, що невірне по батькові було одруком та "людським фактором".
За словами адвоката Тетяни Матяш, невірне по батькові вказане також у клопотанні прокуратури.
Крім того, захисниця розповіла, що суддя у рішенні написала ім'я її колеги, який не був присутній на засіданні.
Арешт розглядав суд у Чернігові, тому що справу розслідує Служба безпеки Чернігівської області.
Суддя ухвалила, що Гримчак може вийти з-під арешту під заставу у 6 мільйонів. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризикам його втечі, знищення доказів тощо.
Прокуратура просила арештувати чиновника з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень. Водночас, захист наполягав, що взагалі немає підстав застосовувати до Гримчака запобіжний захід.
Що було раніше: Генпрокуратура просила обрати Гримчаку та його спільнику Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави – обом у розмірі 12 млн грн.
Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака
Передісторія:
- 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
- Увечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
- За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
- Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
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