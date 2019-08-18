Гримчака помістили у СІЗО законно – прокурор

Джерело: коментар прокурора Дениса Іванова УП

Прокурор у справі підозрюваного у шахрайстві заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака Денис Іванов заявляє, що Гримчака, попри помилку в ухвалі суду, помістили у СІЗО законно.

Іванов дослівно: "Це не позиція моя особисто чи Генпрокуратури. Це позиція закону, Кримінально-процесуального кодексу. У рішенні від 16 серпня були допущені орфографічні описки – було неправильно зазначено номер справи судом (судом – наголошую), неправильно був зазначений захисник та по батькові підозрюваного.

Але на початку судового засідання встановлювалась особа, відносно якої обирався запобіжний захід. Безпосередньо підозрюваний повідомляв анкетні дані суду. І судове засідання відбувалося відносно Гримчака Юрія Миколайовича. А не Михайловича".

Деталі. Прокурор відзначив, що описки у рішеннях суду дуже поширена практика. І за законом суд повинен виправляти помилки за власною ініціативою, або на прохання учасників кримінального провадження.

Іванов визнав, що помилка у зазначенні по батькові фактично перешкоджала виконанню судового рішення, тому прокуратура просила виправити описку. Суд це зробив 17 серпня.

Іванов дослівно: "І тут іде маніпуляція з боку захисту, бо ці два рішення невід’ємні один від одного. Рішення про виправлення описки не може змінювати суть рішення про запобіжний захід і порядок його виконання".

"В ухвалі від 16 серпня чітко вказано, що воно підлягає негайному виконанню. Але сторона має право оскаржити його в апеляційному порядку".

Деталі: Прокурор не зміг розповісти про умови в СІЗО, де утримують Гримчака. Але відзначив, що підозрюваний з приводу умов утримання і питань здоров’я може звертатися до прокуратури з відповідними заявами, і на них обов’язково будуть реагувати. Але станом на 18 серпня таких заяв не надходило.

Також у прокуратури є відповідні довідки про те, що жодних перешкод для утримання Гримчака у СІЗО немає, і що стан здоров’я дозволяє його утримувати в місцях попереднього ув’язнення.

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