Гримчака помістили у СІЗО законно – прокурор
Джерело: коментар прокурора Дениса Іванова УП
Прокурор у справі підозрюваного у шахрайстві заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака Денис Іванов заявляє, що Гримчака, попри помилку в ухвалі суду, помістили у СІЗО законно.
Іванов дослівно: "Це не позиція моя особисто чи Генпрокуратури. Це позиція закону, Кримінально-процесуального кодексу. У рішенні від 16 серпня були допущені орфографічні описки – було неправильно зазначено номер справи судом (судом – наголошую), неправильно був зазначений захисник та по батькові підозрюваного.
Але на початку судового засідання встановлювалась особа, відносно якої обирався запобіжний захід. Безпосередньо підозрюваний повідомляв анкетні дані суду. І судове засідання відбувалося відносно Гримчака Юрія Миколайовича. А не Михайловича".
Деталі. Прокурор відзначив, що описки у рішеннях суду дуже поширена практика. І за законом суд повинен виправляти помилки за власною ініціативою, або на прохання учасників кримінального провадження.
Іванов визнав, що помилка у зазначенні по батькові фактично перешкоджала виконанню судового рішення, тому прокуратура просила виправити описку. Суд це зробив 17 серпня.
Іванов дослівно: "І тут іде маніпуляція з боку захисту, бо ці два рішення невід’ємні один від одного. Рішення про виправлення описки не може змінювати суть рішення про запобіжний захід і порядок його виконання".
"В ухвалі від 16 серпня чітко вказано, що воно підлягає негайному виконанню. Але сторона має право оскаржити його в апеляційному порядку".
Деталі: Прокурор не зміг розповісти про умови в СІЗО, де утримують Гримчака. Але відзначив, що підозрюваний з приводу умов утримання і питань здоров’я може звертатися до прокуратури з відповідними заявами, і на них обов’язково будуть реагувати. Але станом на 18 серпня таких заяв не надходило.
Також у прокуратури є відповідні довідки про те, що жодних перешкод для утримання Гримчака у СІЗО немає, і що стан здоров’я дозволяє його утримувати в місцях попереднього ув’язнення.
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Передісторія:
- 14 серпня детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
- Ввечері 14 серпня у будинку Гримчака пройшов обшук. Дружина Гримчака повідомила, що другий затриманий – її рідний брат.
- Згодом стало відомо, що затримання Гримчака проходило в рамках розслідування справи про напад на Тетяну Чорновол, що стався у грудні 2013 року.
- За даними НАБУ, Гримчак та Овдієнко вимагали хабарі від кількох фірм за різні "послуги".
- Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі, і розповів у суді, як йому пропонували значно більші суми.
- 16 серпня суд у Чернігові ухвалив взяти під варту на 2 місяці підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака, однак помилився з його ім'ям.
- Суд призначив заарештованому Гримчаку заставу у розмірі 6 млн грн., однак дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей.
- 17 серпня Деснянський суд Чернігова виніс рішення про виправлення помилки в ухвалі про запобіжний захід для підозрюваного у шахрайстві заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака. Там була приписка, що цей документ ще не набрав чинності, тому адвокат Гримчака запевняла, що його не повинні арештовувати.
- 17 серпня суд також взяв під варту на 2 місяці з можливістю застави у сумі 4 млн. грн. другого фігуранта "справи Гримчака" Ігоря Овдієнка.
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