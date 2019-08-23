Разумков пояснив, чому на відкритті Ради не буде "фішечок"
Джерело: брифінг голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова
Голова партії "Слуга народу" імовірний спікер Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков запевнив, що сюрпризів і "фішечок" на урочистому засіданні нової ВР 29 серпня не буде.
Пряма мова Разумкова: "Щодо сценарію (першого засідання ВР – ред.) він стандартний, він прописаний, там нічого нового не з’явилося. Якщо ви бажаєте тут знайти якихось фішок, то тут їх немає, тому що це передбачено законодавством. Там немає змін".
Деталі: За словами представника президента в Раді і ймовірного першого заступника спікера ВР депутата "Слуги народу" Руслана Стефанчука, 23 серпня підготовча депутатська група затвердила сценарний план урочистого ранкового засідання, а після урочистого буде проходити перше засідання, де буде уже зовсім інший план.
Передісторія:
- У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади. Серед яких посада віце-спікера.
- На посаду претендують депутати "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності".
- 20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
- Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті
Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди
Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua