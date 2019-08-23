Разумков пояснив, чому на відкритті Ради не буде "фішечок"

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 14:01

Джерело: брифінг голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова

Голова партії "Слуга народу" імовірний спікер Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков запевнив, що сюрпризів і "фішечок" на урочистому засіданні нової ВР 29 серпня не буде.

Пряма мова Разумкова: "Щодо сценарію (першого засідання ВР – ред.) він стандартний, він прописаний, там нічого нового не з’явилося. Якщо ви бажаєте тут знайти якихось фішок, то тут їх немає, тому що це передбачено законодавством. Там немає змін".

Деталі: За словами представника президента в Раді і ймовірного першого заступника спікера ВР депутата "Слуги народу" Руслана Стефанчука,  23 серпня підготовча депутатська група затвердила сценарний план урочистого ранкового засідання, а після урочистого буде проходити перше засідання, де буде уже зовсім інший план.  

Передісторія:

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

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Альона Мазуренко, УП

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Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро Слуга народу


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