Разумков пояснив, чому на відкритті Ради не буде "фішечок"

Джерело: брифінг голови "Слуги народу" Дмитра Разумкова

Голова партії "Слуга народу" імовірний спікер Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков запевнив, що сюрпризів і "фішечок" на урочистому засіданні нової ВР 29 серпня не буде.

Пряма мова Разумкова: "Щодо сценарію (першого засідання ВР – ред.) він стандартний, він прописаний, там нічого нового не з’явилося. Якщо ви бажаєте тут знайти якихось фішок, то тут їх немає, тому що це передбачено законодавством. Там немає змін".

Деталі: За словами представника президента в Раді і ймовірного першого заступника спікера ВР депутата "Слуги народу" Руслана Стефанчука, 23 серпня підготовча депутатська група затвердила сценарний план урочистого ранкового засідання, а після урочистого буде проходити перше засідання, де буде уже зовсім інший план.

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